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26 Января 2017 08:07

Полиция Германии провела рейды против праворадикалов

Операция прошла в рамках дела об экстремизме группы "Граждане рейха". Ее сторонники готовили нападения на полицию, мигрантов-мусульман и евреев, но при нынешних обысках конкретных свидетельств подготовки терактов не было обнаружено. Число сторонников движения "Граждане рейха" сейчас составляет 10 тысяч человек. Они не признают ФРГ государством, а конституцию считают нелегитимной.