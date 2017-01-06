Полиция Флориды ведет допрос открывшего стрельбу в воздушной гавани Форт-Лодердейла

7 Января 2017 21:15

Полиция Флориды ведет допрос 26-летнего Эстебана Сантьяго, ветерана войны в Ираке. Судя по всему, именно он открыл стрельбу по людям в воздушной гавани Форт-Лодердейла. Погибли 5 человек, еще 8 были ранены. Власти сообщают, что не исключают терроризм из списка возможных мотивов нападавшего. По данным американских СМИ, мужчина, возможно, страдал от психического расстройства. Как говорят очевидцы, он шел вдоль лент выдачи багажа и, ничего не говоря, стрелял по людям. Потом, когда у него кончились патроны, сдался. Пистолет и патроны были у него в багаже. Получив свою сумку, он в туалете взял пистолет и зарядил его. Перелеты с оружием законами США не запрещены в том случае, если оно сдается в багаж в закрытом контейнере с твердыми стенками. Аналогичные правила действуют и в отношении патронов.