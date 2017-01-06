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Полиция Бразилии подавила третий за сутки тюремный бунт
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3 Января 2017 09:07

Полиция Бразилии подавила третий за сутки тюремный бунт

На этот раз совершить побег пытались  заключенные  в центре предварительного задержания для мужчин  в Манаусе.  1  января беспорядки охватили другую тюрьму этого города.  Власти заявили, что мятеж планировался заранее, а причиной стали растущие разногласия между двумя преступными группировками.  В результате кровавой бойни погибли 60 человек.  Некоторые тела были обезглавлены.  В заложниках были 12  надзирателей.   По неофициальным данным, около 130-ти преступников сбежали. Утром бунтовщики  сдали оружие. Помимо этого, в воскресенье побег совершили 85 заключенных тюрьмы "Антониу Тринадади", часть из них уже  задержаны.

 

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