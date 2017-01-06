Полиция Бразилии подавила третий за сутки тюремный бунт

3 Января 2017 09:07

На этот раз совершить побег пытались заключенные в центре предварительного задержания для мужчин в Манаусе. 1 января беспорядки охватили другую тюрьму этого города. Власти заявили, что мятеж планировался заранее, а причиной стали растущие разногласия между двумя преступными группировками. В результате кровавой бойни погибли 60 человек. Некоторые тела были обезглавлены. В заложниках были 12 надзирателей. По неофициальным данным, около 130-ти преступников сбежали. Утром бунтовщики сдали оружие. Помимо этого, в воскресенье побег совершили 85 заключенных тюрьмы "Антониу Тринадади", часть из них уже задержаны.