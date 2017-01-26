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Полиция Австрии провела крупную спецоперацию против исламистов
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27 Января 2017 08:08

Полиция Австрии провела крупную спецоперацию против исламистов

В рейдах в Вене и в южной части города Грац принимали участие почти 800 полицейских. Арестованы 14 предполагаемых боевиков "Исламского государства". Их возраст от 21 до 49 лет. Ранее в Австрии был задержан 17-летний парень, которого обвиняют в терроризме. По данным полиции, он планировал теракт в Вене.

  

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