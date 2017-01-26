Полиция Австрии провела крупную спецоперацию против исламистов

27 Января 2017 08:08

В рейдах в Вене и в южной части города Грац принимали участие почти 800 полицейских. Арестованы 14 предполагаемых боевиков "Исламского государства". Их возраст от 21 до 49 лет. Ранее в Австрии был задержан 17-летний парень, которого обвиняют в терроризме. По данным полиции, он планировал теракт в Вене.