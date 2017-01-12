Полиция Австрии опознала шесть мужчин, которых подозревают в сексуальных домогательствах

10 Января 2017 09:09

Полиция Австрии опознала шесть молодых мужчин, которых подозревают в сексуальных домогательствах в отношении 19-ти женщин в канун Нового года в Инсбруке. По словам главы полиции города, все они - граждане Афганистана в возрасте от 18-ти до 22-ти лет. Некоторые проживают в приютах для мигрантов. Еще двух мужчин сейчас ищут. Аресты пока не произведены, власти ожидают окончания расследования.