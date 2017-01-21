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Полицией Вены задержан 18-летний гражданин по подозрению в планировании теракта
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21 Января 2017 15:06

Полицией Вены задержан 18-летний гражданин по подозрению в планировании теракта

Полицией Вены  задержан 18-летний натурализованный гражданин страны. По словам главы МВД Австрии, задержанный планировал совершить террористическое нападение. Есть все основания полагать, что в его действиях прослеживаются джихадистские мотивы. В МВД призвали австрийцев проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях или предметах. В Вене приняты усиленные меры безопасности.

  

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