В мире
21 Января 2017 15:06
Полицией Вены задержан 18-летний гражданин по подозрению в планировании теракта
Полицией Вены задержан 18-летний натурализованный гражданин страны. По словам главы МВД Австрии, задержанный планировал совершить террористическое нападение. Есть все основания полагать, что в его действиях прослеживаются джихадистские мотивы. В МВД призвали австрийцев проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях или предметах. В Вене приняты усиленные меры безопасности.
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