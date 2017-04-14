Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>"Покупай американское, нанимай американцев"
В мире
RSS
"Покупай американское, нанимай американцев"
Скачать Поделиться

18 Апреля 2017 09:02

"Покупай американское, нанимай американцев"

Дональд Трамп сегодня намерен подписать указ, который, по его словам, призван стимулировать производство внутри страны. Новый документ будет регламентировать условия закупок американских товаров и найма граждан США. В частности, он коснется выдачи рабочих виз, которые позволяют ежегодно тысячам иностранных рабочих приезжать в Штаты, чтобы занимать высококвалифицированные рабочие места.

  

Другие новости

ЧП в Японии Надзвычайнае здарэнне ў Японіі 18.04.2017 08:02 / В мире ЧП в Японии

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =