"Покупай американское, нанимай американцев"

18 Апреля 2017 09:02

Дональд Трамп сегодня намерен подписать указ, который, по его словам, призван стимулировать производство внутри страны. Новый документ будет регламентировать условия закупок американских товаров и найма граждан США. В частности, он коснется выдачи рабочих виз, которые позволяют ежегодно тысячам иностранных рабочих приезжать в Штаты, чтобы занимать высококвалифицированные рабочие места.