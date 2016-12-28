Поклонники "Звездных войн" несут цветы к статуе магистра Йоды в Сан-Франциско

28 Декабря 2016 12:08

Да пребудет с тобой Сила. Поклонники "Звездных войн" несут цветы и свечи к статуе магистра Йоды в Сан-Франциско. Так они чтят память актрисы Керри Фишер. Исполнительница роли принцессы Леи скончалась в США накануне. Ей было 60. В преддверии Рождества актрисе стало плохо во время авиаперелета. Она перенесла сердечный приступ, от которого так и не смогла оправиться.

Этапы творческой биографии Фишер выходят далеко за рамки вселенной Джорджа Лукаса, но именно роль в культовой космической саге принесла актрисе всемирную известность и любовь миллионов фанатов.

Лея появлялась в четырех эпизодах "Звездных войн". Впервые - в седьмом, а в последний раз поклонники увидят принцессу на больших экранах в наступающем году - в уже отснятом восьмом эпизоде саги.