Поклонники Чарли Чаплина установили новый мировой рекорд

17 Апреля 2017 08:01

В городе Веве на западе Швейцарии более 650 почитателей творчества комика отпраздновали его день рождения. Они перевоплотились в образ бродяги - черный смокинг, ботинки, котелок, трость и характерные усики. Фанаты Чаплина собрались возле его дома, где год назад был открыт музей. Напомним, Чaрли Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне. Трижды обладатель престижной премии Оскар за свою карьеру заработал свыше 10 миллионов долларов.