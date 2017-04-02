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Похороны Евгения Евтушенко состоятся не раньше среды
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2 Апреля 2017 12:03

Похороны Евгения Евтушенко состоятся не раньше среды

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на друга поэта Михаила Моргулиса. Согласно последней воле усопшего, его тело предадут земле в подмосковном Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака. Евгений Евтушенко скончался накануне в США. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Родился поэт в 1933 году в Иркутской области. В 52-м опубликовал первый сборник стихов и стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Его поэма "Бабий Яр" легла в основу 13-й симфонии Шостаковича.

  

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