В мире
20 Января 2017 15:12
Поиски выживших продолжаются в Тегеране
Установлено, что причиной пожара в торговом комплексе стала неисправная электропроводка. Под завалами рухнувшего многоэтажного здания происходит тление, возможен взрыв. По последним данным, погибли 20 человек, судьба 27 неизвестна. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани.
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