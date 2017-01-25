RSS В мире

26 Января 2017 08:03

Пограничный контроль в Германии и Австрии продлен на три месяца

В Еврокомиссии подчеркивают, что условия для возвращения к нормальному функционированию шенгенской зоны пока не созданы. В Грецию после закрытия "балканского маршрута" все равно прибывали беженцы и их там сейчас по-прежнему много.