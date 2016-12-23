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Пограничники США начали проверять соцсети иностранцев
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24 Декабря 2016 12:12

Пограничники США начали проверять соцсети иностранцев

Туристы, которые посещают страну по программе безвизового режима, должны будут ответить, какую интернет-площадку они используют. На такую меру таможенная служба США пошла для выявления террористов. Данная инициатива была подвергнута жесткой критике из-за нарушения конфиденциальности пользователей.

 

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