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Пограничная стена из роз
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18 Февраля 2017 09:05

Пограничная стена из роз

Жители Мексики против намерения американского президента Дональда Трампа построить пограничную стену между двумя странами. Вчера тысячи активистов собрались в приграничном районе Эль-Пунто, они образовали свою живую стену, держа в руках белые розы. В демонстрации также принимали участие общественные деятели, политики и служащие органов власти. По их словам, цветы — это символ дружбы, которую они и противопоставляют строительству ограждения между странами.

 

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