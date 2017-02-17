Пограничная стена из роз

18 Февраля 2017 09:05

Жители Мексики против намерения американского президента Дональда Трампа построить пограничную стену между двумя странами. Вчера тысячи активистов собрались в приграничном районе Эль-Пунто, они образовали свою живую стену, держа в руках белые розы. В демонстрации также принимали участие общественные деятели, политики и служащие органов власти. По их словам, цветы — это символ дружбы, которую они и противопоставляют строительству ограждения между странами.