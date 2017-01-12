Погодная катастрофа разрастается на юге Таиланда

10 Января 2017 19:06

Только здесь, наоборот, проливные дожди, которые привели к мощным наводнениям. Стихия затронула по меньшей мере 12 провинций, включая популярные курорты - острова Самуи, Пханган и Тао. По последней информации, жертвами наводнений стали уже 25 человек, двое числятся пропавшими без вести. Таких затяжных осадков в январе Таиланд не видел более 30 лет. Власти страны сообщают о весомом ущербе — затоплены свыше 360 000 хозяйств, размыты сотни дорог, повреждены почти 60 мостов. Кроме того, происходят перебои в работе местных аэропортов.