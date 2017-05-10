10 Мая 2017 12:11

Холодный май уже который день удивляет не только белорусов. Погода внесла корректировки в работу московских аэропортов. В связи со снегопадом и плохой видимостью местные авиагавани вынуждены были перейти на зимний режим работы. Сообщается, что аэродромы и воздушные суда вновь проходят все необходимые обработки по зимним стандартам обслуживания. Обрабатываются взлетно-посадочные полосы, рулежки и стоянки. А сами самолеты - противогололедным реагентом. Несмотря на сложные погодные условия московские аэропорты продолжают работать в штатном порядке.