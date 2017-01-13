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Погода продолжает испытывать на прочность жителей Европы
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13 Января 2017 09:03

Погода продолжает испытывать на прочность жителей Европы

Аномальные морозы на юге Румынии. На градусниках минус 25 по Цельсию. Коммунальные службы не справляются с нагрузкой. К расчистке от сугробов привлекли даже заключенных местных тюрем. Сложная ситуация и в Сербии. Из-за аномальных морозов уже в 11-ти муниципалитетах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

А в Финляндии бушует сильнейший за последние 10 лет снежный шторм. Высота волн превышает 15 метров. Без электричества остались свыше 5-ти тысяч домов. Непогода стала причиной повреждения судов. Как сообщают синоптики, в ближайшее время шторм только усилится.

  

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