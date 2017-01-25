Погибших уже 24 человека

25 Января 2017 15:11

Шанс найти живых после схода лавины на горный отель в Италии практически равен нулю. Спасатели обнаружили еще шесть тел постояльцев. Еще шестеро считаются пропавшими без вести. Лавина накрыла четырехэтажное здание неделю назад. Из тридцати человек выжили девять, включая четырех детей. Они были извлечены из-под завалов. Еще двое незадолго до катастрофы покинули здание отеля.