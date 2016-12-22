Подводный привет от Санта-Клауса

23 Декабря 2016 12:19

Корейский дайвер в костюме волшебника погрузился в один из аквариумов Сеула. Он плавал среди стай рыб на глазах восторженной публики и поздравлял зрителей с наступающими праздниками. Рождество широко празднуется в Южной Корее. Почти треть граждан страны исповедует христианство.