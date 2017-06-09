9 Июня 2017 21:15

Центральной международной новостью стали итоги досрочных парламентских выборов в Великобритании. "Подвешенный парламент" и "эпический провал" Терезы Мэй. Такими заголовками пестрят сегодня как британские, так и мировые СМИ. Правящая партия консерваторов де-факто победила, но голосов однопартийцам премьера недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать кабинет министров. А лейбористы празднуют свою персональную победу, - таких хороших результатов они не ожидали.



Консерваторы в растерянности – партия победила в провинции, но уступила в крупных городах. В самом Лондоне уверенно выиграли лейбористы. Местные СМИ пишут, что Тереза Мэй сделала Джереми Корбину настоящий подарок – после таких результатов он надолго останется лидером своей партии. Лейбористы уже призвали Мэй уйти в отставку, но ей через 10 дней - запускать процедуру Брэксит. Недаром звучат мнения, что результат выборов ставит Brexit под вопрос.

По факту консерваторы получают более 300 мест в парламенте, но до возможности самостоятельно формировать кабинет министров не дотягивают. У лейбористов неожиданно сильный показатель - более 260-ти.

Явка на эти выборы была самой высокой за последние 25 лет: проголосовали 32 миллиона британцев. Кстати, на последних теледебатах зрительскую аудиторию в студии сформировали из молодых людей в возрасте от 18 до 34-х. Видимо, ход сработал. Теперь самое важное, что говорят избиратели.

Мэтью Феддерман, студент: "Я не думаю, что Лейбористская партия выиграет ситуацию, но не думаю, что и у консерваторов будет явное большинство. Ясно, что партия лейбористов выиграла достаточно мест и добилась большего успеха, чем планировала. У Терезы Мэй нет мандатов, на которые она рассчитывала".

Итак, большая игра Мэй провалилась, но это не означает, что переговоры по Брекситу претерпят коррективы. Брюссель исключает возможность отложить переговоры по выходу Великобритании. Несмотря на выбор британской демократии, часики тикают, - сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.