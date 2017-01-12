Подвергается ли Андерс Брейвик бесчеловечному обращению?

10 Января 2017 09:13

Норвежский суд сегодня рассмотрит апелляцию государства против решения о том, что массовый убийца Андерс Брейвик подвергается бесчеловечному обращению с момента его заключения под стражу за убийство 77-ми человек почти 7 лет назад. Весной прошлого года суд первой инстанции заявил, что права Брейвика нарушались, поскольку он был подвергнут "унижающему его достоинство" обращению в тюрьме. Брейвик, как известно, сидит в 3-комнатной камере в 30 квадратных метров, где ему разрешают играть в видеоигры, а также смотреть телевизор. У 37-летнего преступника есть и компьютер, правда, без доступа в Интернет; тренажер, книги и газеты.