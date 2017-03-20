20 Марта 2017 09:01

Стали известны подробности субботнего теракта в Париже. 39-летний парень Зияд бен Белькасем находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Он хорошо был известен полиции - девять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за торговлю наркотиками. В субботу утром Белькасем угнал машину и во время проверки документов ранил полицейского из пневматического пистолета. Позже в аэропорту Орли с криками, что готов умереть за Аллаха он напал на службу безопасности и попытался отнять оружие. Мужчину убили на месте. У него с собой была канистра с бензином, зажигалка и Коран.