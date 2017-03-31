1 Апреля 2017 15:05

Немецкие следователи раскрыли подробности по делу о рождественском теракте в Берлине. Анис Амри, который задавил на угнанном грузовике 11 человек на праздничном базаре в центре Берлина в 2016 году искал место для совершения преступления в течение многих недель. Следователи, в руки которых попал телефон террориста, смогли определить маршрут его передвижений. Также им удалось восстановить аудиосообщение, отправленное Амри через мессенджер Telegram из кабины грузовика свои единомышленникам, в котором говорилось, что находится в машине и призывает молиться за него. Позже объявленный в розыск 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Милане в перестрелке с полицией.