Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Подробности авиакатастрофы в австралийском Мельбурне
В мире
RSS
Подробности авиакатастрофы в австралийском Мельбурне
Скачать Поделиться

21 Февраля 2017 09:04

Подробности авиакатастрофы в австралийском Мельбурне

Все пять человек на борту погибли. Легкомоторный самолет рухнул на крышу торгового центра и взорвался. Чтобы потушить пламя пожарным понадобилось несколько часов. Лишь случайно удалось избежать большего количества жертв - супермаркет был закрыт. Причиной ЧП стал отказ двигателя. Пилот успел сообщить о неполадках диспетчерам. Противоречивая информация и о пассажирах. Выяснилось, что это американские туристы, летевшие на остров Кинг.

 

Другие новости

Николаю Расторгуеву - 60 Мікалаю Растаргуеву - 60 21.02.2017 09:09 / В мире Николаю Расторгуеву - 60
ЧП в Мельбурне Надзвычайнае здарэнне ў Мельбурне 21.02.2017 07:02 / В мире ЧП в Мельбурне

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =