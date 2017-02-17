Подробности авиакатастрофы в австралийском Мельбурне

21 Февраля 2017 09:04

Все пять человек на борту погибли. Легкомоторный самолет рухнул на крышу торгового центра и взорвался. Чтобы потушить пламя пожарным понадобилось несколько часов. Лишь случайно удалось избежать большего количества жертв - супермаркет был закрыт. Причиной ЧП стал отказ двигателя. Пилот успел сообщить о неполадках диспетчерам. Противоречивая информация и о пассажирах. Выяснилось, что это американские туристы, летевшие на остров Кинг.