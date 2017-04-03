Подозреваемый в питерском теракте имел российское гражданство

4 Апреля 2017 15:02

Теракт в метро Санкт-Петербурга мог совершить уроженец Кыргызстана. Такую информацию подтвердили в силовых ведомствах страны. При этом подозреваемый имел российское гражданство. Называется и его имя - Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Сейчас выясняется, когда он въехал в Россию. Также устанавливаются его родственные и радикальные связи. В Питере усилены меры безопасности. Сегодня утром из-за бесхозной сумки временно не работали две станции метро. Была закрыта и станция "Сенная площадь" после анонимного звонка об угрозе взрыва. Сообщения о возможных атаках не прекращаются. В Госдуме России заговорили о необходимости ужесточения антитеррористического законодательства. Не исключается возвращение смертной казни за такие преступления, как теракт.

Вместе с россиянами по погибшим в метро Санкт-Петербурга скорбит весь мир. Соболезнования выражают лидеры многих стран. Потрясены случившимся в ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы. В Совбезе ООН взрыв осудили и призвали найти организаторов.

Северная столица России погрузилась в трехдневный траур. Произошедшее петербуржцы воспринимают лично, несут цветы к станциям метро, где прогремел взрыв. Десятки человек по-прежнему в клиниках. Многим потребовалась хирургическая помощь, в том числе и белорусу, пострадавшему в результате теракта. Житель Гродно работает на железной дороге России кондуктором грузовых поездов. Приехал в Петербург на встречу с друзьями. Во время ЧП находился в том самом вагоне, где прогремел взрыв. Несмотря на множественные ранения, считает, что родился в рубашке. Он пробудет в больнице еще две недели.

Работу в госпиталях Петербурга координирует министр здравоохранения России. Вероника Скворцова подтвердила, что число жертв увеличилось от 11-ти до 14-ти.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения России: "Практически у всех баротравма, повреждение внутренних органов, ампутация и переломы конечностей, тяжелые черепно-мозговые травмы. Несколько человек с ожогами".

Жертв могло быть больше, если бы не грамотные действия машиниста, считают следователи. Он во многом облегчил работу спасателей. Машиниста представят к награде за спасение пассажиров.

Александр Каверин, машинист поезда: "Я принял решение согласно инструкции по действиям в таких случаях. В данной ситуации я обязан был вывести поезд на станцию, что я и сделал".

Соболезнования в связи с трагедией в Петербурге приходят в Россию со всего света. Мировые лидеры подчеркивают: с терроризмом можно и нужно бороться вместе. В крупных городах выводят дополнительные наряды правоохранителей, под особый контроль взяты вокзалы, аэропорты, торговые центры.

Денис Мом, турист (Нидерланды): "В мире всегда есть место угрозам. Можно ввести множество различных мер безопасности, но, к сожалению, нам не в силах все на свете предотвратить. Мы вынуждены наблюдать трагедии. Нам, увы, приходится мириться с этим".

Горе объединило потрясенных трагедией петербуржцев. Люди помогали друг другу, чем могли, - одеждой, продуктами, бесплатно подвозили до дома случайные водители.

Власти Петербурга выделят 23 миллиона рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим.