Под видом беженцев в Европу проникло 400 боевиков Исламского государства

4 Января 2017 09:01

Об этом сообщает издание Daily Mail. Среди боевиков находится Лавдрим Мухаджери - один из полевых командиров ИГИЛ, известный вербовщик. Как сообщает издание, террористы покидают зону боевых действий после поражений группировки в Сирии. Боевики переодеваются в гражданскую одежду и стараются затеряться среди тысяч беженцев. Некоторые из них попадают в поле зрения спецслужб, однако большинству удается проскользнуть незамеченными.