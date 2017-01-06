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Под видом беженцев в Европу проникло 400 боевиков Исламского государства
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4 Января 2017 09:01

Под видом беженцев в Европу проникло 400 боевиков Исламского государства

Об этом сообщает издание  Daily Mail.  Среди боевиков находится  Лавдрим Мухаджери - один из полевых командиров ИГИЛ, известный вербовщик.  Как сообщает издание, террористы покидают зону боевых действий после поражений группировки в Сирии. Боевики переодеваются в гражданскую одежду и стараются затеряться среди тысяч беженцев. Некоторые из них попадают в поле зрения спецслужб, однако большинству удается проскользнуть  незамеченными.

 

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