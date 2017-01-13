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Под Дамаском уничтожен склад боеприпасов
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13 Января 2017 09:07

Под Дамаском уничтожен склад боеприпасов

Серия взрывов прогремела в сирийской столице. Как сообщает Reuters, ракетному обстрелу подвергся военный аэропорт в пригороде Дамаска. Уничтожен склад боеприпасов, там начался пожар. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Ранее мощный взрыв прогремел на юге страны. Погибли семь человек, свыше десятка пострадали. По сообщениям местной полиции, смертник привел в действие пояс со взрывчаткой у входа в спортивный клуб недалеко от ключевых военных баз.

  

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