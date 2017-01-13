Под Дамаском уничтожен склад боеприпасов

13 Января 2017 09:07

Серия взрывов прогремела в сирийской столице. Как сообщает Reuters, ракетному обстрелу подвергся военный аэропорт в пригороде Дамаска. Уничтожен склад боеприпасов, там начался пожар. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Ранее мощный взрыв прогремел на юге страны. Погибли семь человек, свыше десятка пострадали. По сообщениям местной полиции, смертник привел в действие пояс со взрывчаткой у входа в спортивный клуб недалеко от ключевых военных баз.