Главная>>В мире>>Почти шесть тысяч уругвайцев покинули свои дома
В мире
RSS
Почти шесть тысяч уругвайцев покинули свои дома
Скачать Поделиться

13 Июня 2017 08:10

Почти шесть тысяч уругвайцев покинули свои дома

Почти шесть тысяч уругвайцев покинули свои дома из-за мощных наводнений. В регионе не прекращаются проливные дожди, они спровоцировали разливы рек. Людей разместили во временных убежищах, они обеспечены питанием и необходимыми вещами. Основной ущерб от удара стихии нанесен четырем крупнейшим департаментам в западной части Уругвая. В некоторых городах - проблемы с электроэнергией, телефонной связью и водоснабжением.

  

Другие новости

ЧП во Франции Надзвычайнае здарэнне ў Францыі 12.06.2017 19:17 / В мире ЧП во Франции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =