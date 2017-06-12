13 Июня 2017 08:10

Почти шесть тысяч уругвайцев покинули свои дома из-за мощных наводнений. В регионе не прекращаются проливные дожди, они спровоцировали разливы рек. Людей разместили во временных убежищах, они обеспечены питанием и необходимыми вещами. Основной ущерб от удара стихии нанесен четырем крупнейшим департаментам в западной части Уругвая. В некоторых городах - проблемы с электроэнергией, телефонной связью и водоснабжением.