В мире
13 Января 2017 09:09
Почти половина раненых в результате боев за иракский Мосул - мирные жители
Только с начала этого года в больницы попали около 700 человек. Это новые данные ООН. При этом иракские военные принимают все меры, чтобы минимизировать жертвы среди населения. Организованы коридоры для вывода людей из зоны боевых действий. По информации ООН, число вынужденных переселенцев из Мосула достигло 135 тысяч человек и продолжает расти. Масштабная операция по освобождению города от боевиков "Исламского государства" продолжается.
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