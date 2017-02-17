Побережье Испании страдает от наводнения из-за мощных ливней

20 Февраля 2017 15:05

В некоторых районах осадков выпало более 134 литров на квадратный метр. В популярном среди туристов городе Малаге затоплены подвалы и первые этажи домов, у некоторых зданий обвалились стены, нарушено электроснабжение, повалены деревья. На дорогах - глубокие провалы. Непогода стала причиной более 200 ДТП.