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Побережье Испании страдает от наводнения из-за мощных ливней
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20 Февраля 2017 15:05

Побережье Испании страдает от наводнения из-за мощных ливней

В некоторых районах осадков выпало более 134 литров на квадратный метр. В популярном среди туристов городе Малаге затоплены подвалы и первые этажи домов, у некоторых зданий обвалились стены, нарушено электроснабжение, повалены деревья. На дорогах - глубокие провалы. Непогода стала причиной более 200 ДТП.

  

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