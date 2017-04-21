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26 Апреля 2017 07:03

По всей Украине прошли мемориальные митинги

Героев, которые спасали мир от ядерной угрозы, накануне вспоминала вся Украина. Вечером по всей стране прошли мемориальные митинги. Тысячи людей собрались в Киеве и Днепре. Во время ночной церемонии люди возложили цветы к памятнику "Герои Чернобыля".