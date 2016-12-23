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По традиции центрами рождественских торжеств в мире стали Ватикан и Вифлеем
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25 Декабря 2016 09:07

По традиции центрами рождественских торжеств в мире стали Ватикан и Вифлеем

Это Ватикан - резиденция высшего духовного руководства Римско-католической церкви, и Вифлеем - город, где, согласно Евангелию, появился на свет Иисус Христос. Папа Римский Франциск провел Навечерия Рождества в базилике Святого Петра. Послушать понтифика собрались десятки тысяч человек.  Сегодня днем внимание католического мира вновь будет приковано к Ватикану - Папа Римский обратится к верующим с  традиционным посланием “Граду и миру”.

 

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