По традиции центрами рождественских торжеств в мире стали Ватикан и Вифлеем

25 Декабря 2016 09:07

Это Ватикан - резиденция высшего духовного руководства Римско-католической церкви, и Вифлеем - город, где, согласно Евангелию, появился на свет Иисус Христос. Папа Римский Франциск провел Навечерия Рождества в базилике Святого Петра. Послушать понтифика собрались десятки тысяч человек. Сегодня днем внимание католического мира вновь будет приковано к Ватикану - Папа Римский обратится к верующим с традиционным посланием “Граду и миру”.