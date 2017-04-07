По территории Сирии было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк"

7 Апреля 2017 19:05

Новостью мирового масштаба сегодня стала и атака ВВС США на сирийскую авиабазу Шайрат в районе города Хомс. По территории было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". Погибли 10 военных и 9 мирных граждан, среди них четверо детей.

Операцию провели по приказу президента США Дональда Трампа. По мнению Вашингтона, именно с этого места были совершены химические атаки в провинции Идлиб. По утверждению Дамаска, авиабаза Шайрат использовалась армией исключительно для борьбы с террористами. Сирия присоединилась к организации о запрете химического оружия и предоставила данные об уничтожении своих запасов отравляющих веществ еще в середине прошлого года.

По одной из версий, 4 апреля в окрестностях Идлиба могли разбомбить склад химоружия повстанцев, из-за чего и произошла утечка. В любом случае инцидент требует скоординированного расследования. Однако его еще не проводили, как до сих пор не согласован и проект резолюции Совбеза ООН. Однако США предпочли действовать в одностороннем порядке в нарушение всех международных норм. Комментарии и подробности - в "Панораме".