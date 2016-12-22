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По подозрению в причастности к убийству российского посла в Турции задержаны 13 человек
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21 Декабря 2016 12:09

По подозрению в причастности к убийству российского посла в Турции задержаны 13 человек

По данным местных СМИ, некоторые из них  связаны с организацией оппозиционного исламского проповедника  Фетхуллаха Гюлена. Его турецкие власти обвиняют в попытке госпереворота. Напомним, посла России в Турции Андрея Карлова  убили в понедельник на открытии выставки в Анкаре. Преступник - экс-полицейский - несколько раз выстрелил дипломату в спину. Карлов скончался от ранений в больнице. Стрелка ликвидировали  на месте.
 

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