По подозрению в причастности к убийству российского посла в Турции задержаны 13 человек

21 Декабря 2016 12:09

По данным местных СМИ, некоторые из них связаны с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его турецкие власти обвиняют в попытке госпереворота. Напомним, посла России в Турции Андрея Карлова убили в понедельник на открытии выставки в Анкаре. Преступник - экс-полицейский - несколько раз выстрелил дипломату в спину. Карлов скончался от ранений в больнице. Стрелка ликвидировали на месте.