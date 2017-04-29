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По меньшей мере 24 человека стали жертвами схода оползня в Кыргызстане
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29 Апреля 2017 15:06

По меньшей мере 24 человека стали жертвами схода оползня в Кыргызстане

30 апреля объявлено днем траура. Этим утром порядка миллиона кубометров песка, грязи и камней обрушились на село Аю в Ошской области страны. Под грязевыми массами оказались жилые дома, в которых (по приблизительным подсчетам) и находились 24 человека. На место ЧП выехала группа спасателей, а также представители комиссии по гражданской защите. Проходит поисково-спасательная операция. На данный момент известно о четырех погибших.

  

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