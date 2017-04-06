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По факту взрыва фонарика-бомбы в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело
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6 Апреля 2017 15:11

По факту взрыва фонарика-бомбы в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело

Напомним, утром пострадал мужчина, который нашел у школы пакет. Внутри лежало самодельное взрывное устройство. От взрыва мужчине оторвало кисть руки. В Ростове-на-Дону усилены меры безопасности.

  

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