В мире
6 Апреля 2017 15:11
По факту взрыва фонарика-бомбы в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело
Напомним, утром пострадал мужчина, который нашел у школы пакет. Внутри лежало самодельное взрывное устройство. От взрыва мужчине оторвало кисть руки. В Ростове-на-Дону усилены меры безопасности.
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