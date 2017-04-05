По делу о взрыве в Санкт-Петербурге задержаны 6 человек

5 Апреля 2017 19:10

Они подозреваются в вербовке террористов. Все выходцы из Средней Азии. Об этом сообщает СК России. Госдума подготовила поправки в Уголовный кодекс - об ужесточении ответственности для вербовщиков террористов вплоть до пожизненного заключения. Пока правоохранители не располагают информацией о связи задержанных с исполнителем теракта. Премьер-министр России поручил создать группы быстрого реагирования для обеспечения безопасности пассажиров в метро. Тем временем по месту жительства 23-летнего Акбаржона Джалилова уже прошли обыски. Допрошено также более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъяты записи с камер видеонаблюдения - их анализируют эксперты и криминалисты. В Северную столицу также прибыли родственники Джалилова - с ними будут работать следователи. Напомним, взрыв в питерской подземке произошел в понедельник. Погибли 14 человек, в больницах остаются 49 пострадавших. В городе на Неве продолжается трехдневный траур.