В мире
7 Апреля 2017 07:04
По делу о теракте в Петербурге задержаны 8 человек
Как сообщили в Следственном комитете России, шестеро арестованы в Северной столице, еще двое в Москве. При обысках у подозреваемых было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство, аналогичное тому, которое нашли в метро вскоре после взрыва. Теракт в понедельник унес 14 жизней, более 60-ти человек пострадали. Предполагаемый исполнитель взрыва - 22-летний выходец из Кыргызстана, гражданин России Акбаржон Джалилов.
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