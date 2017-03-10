Плотный туман стал причиной крушения вертолета в Стамбуле

10 Марта 2017 19:02

Плотный туман стал причиной крушения вертолета с россиянами на борту в Стамбуле. Об этом сообщили власти Турции. Именно из-за погодных условий пилоты могли не заметить преграду на своем пути. Напомним, воздушное судно вылетело из аэропорта имени Ататюрка и разбилось через пять минут после взлета. Машина рухнула на трассу Е-5, движение там до сих пор перекрыто. Всего в вертолете находились 7 человек. Все они погибли. Личности 4 погибших россиян уже известны. Все они бизнесмены.