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Плотный туман стал причиной крушения вертолета в Стамбуле
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10 Марта 2017 19:02

Плотный туман стал причиной крушения вертолета в Стамбуле

Плотный туман стал причиной крушения вертолета с россиянами на борту в Стамбуле. Об этом сообщили власти Турции. Именно из-за погодных условий пилоты могли не заметить преграду на своем пути. Напомним, воздушное судно вылетело из аэропорта имени Ататюрка и разбилось через пять минут после взлета. Машина рухнула на трассу Е-5, движение там до сих пор перекрыто. Всего в вертолете находились 7 человек. Все они погибли. Личности 4 погибших россиян уже известны. Все они бизнесмены.

  

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