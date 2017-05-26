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Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась в 4 раза
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26 Мая 2017 09:05

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась в 4 раза

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась в 4 раза - до 30-ти тысяч гектаров. Огнем объяты территории Иркутской области и Красноярского края. В последнем наиболее сложная ситуация. Здесь за сутки ликвидировано 18 лесных возгораний. Есть погибшие. Причина пожаров в большинстве случаев - неосторожное обращение с огнем, поджог мусора. МЧС работает в круглосуточном режиме. Задачу осложняет сильный ветер.

  

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