Планета встретила Новый год

1 Января 2017 12:24

В мире первой Новый год встречала восточная часть нашего полушария. Потом Европа и Восточная Африка. А к утру празднования добрались до обеих Америк. В Самоа сейчас поздний вечер 31 декабря. Там праздник еще впереди. Мы постарались поделиться с вами самими яркими моментами минувшей ночи.

Рассказывает Александра Пинчук.

Сотни тысяч бразильцев и туристов встретили Новый год на пляже Копакабана в Рио, где их ожидало красочное пиротехническое шоу.

В британской столице о наступлении праздника возвестил Биг-Бен, а “лондонский глаз” засветился тысячами ярких огней. Сегодня в Лондоне пройдет большой новогодний парад с участием танцоров, акробатов и музыкантов.

Жителей и гостей Берлина по традиции ждал праздничный фейерверк у Бранденбургских ворот. На грандиозную новогоднюю вечеринку под открытым небом пришли сотни тысяч человек.

А это Амстердам! Где сегодня ночью тоже не стихал звон бокалов,

люди желали друг другу счастья и удачи в новом году и звучала прекрасная музыка.

Грандиозным салютом у самого высокого в мире здания - башни Бурдж-Халифа, встретили Новый год жители Дубая.

В столице России новогодний салют запускали в 30 местах. График работы пригородных электричек продлили, чтобы жители Подмосковья могли без проблем вернуться домой после праздника.

Новогодним салютом над зданием оперы встречали праздник жители австралийского Сиднея. На набережной города собралось около миллиона человек.

3 часа назад Новый год встретили жители и гости Нью-Йорка. На Таймс-сквер пришли около 2 миллионов человек, а нажать на кнопку обратного отсчета времени до наступления 2017 года доверили экс Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну.

В небо над Токио этой ночью взлетели сотни тысяч белых воздушных шариков. В каждом - записка с самым заветным желанием.