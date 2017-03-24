Масштабная спецоперация в Монте-Карло

26 Марта 2017 15:04

Полиция пытается найти одного из грабителей ювелирного дома Картье. Инцидент произошел накануне в Монако. Нападавшие сначала подожгли туннель, чтобы отвлечь внимание экстренных служб, затем пошли на штурм магазина, раздались выстрелы. На место происшествия приехали десятки полицейских. Сообщается, что один из нападавших задержан, другой - ранен, третий - в бегах. Сколько именно драгоценностей удалось унести грабителям, пока неизвестно.