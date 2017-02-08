В мире
8 Февраля 2017 15:09
Пираты из Нигерии захватили в заложники моряков из России и Украины
Преступники напали на грузовое судно ВВС Caribbean в Гвинейском заливе. Пираты приблизились к кораблю на легкой моторной лодке и открыли огонь. С борта судна похищены семеро россиян и один украинец. Посольство России в Нигерии пытается установить их местонахождение.
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