16 Марта 2017 21:19

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству посчитать потери от блокады Донбасса. Действия активистов по торговой изоляции региона глава государства назвал безответственными. Порошенко отметил, блокада, организованная при поддержке фракций "Батькивщина" и "Самопомощь" привела к потере предприятий в самопровозлашенных республиках, которые можно было бы использовать как плацдарм для возвращения региона под контроль Киева. Блокада Донбасса продолжается с середины января. Накануне Украина официально приостановила грузовое сообщение с непризнанными ДНР и ЛНР.

Тем временем в самом Киеве украинская "дочка" российского Сбербанка ввела новые ограничения для физических лиц на выдачу наличных. Клиенты банка могут получить в сутки не более тысячи долларов в эквиваленте. Ранее протестующие заложили вход в центральное отделение Сбербанка в Киеве бетонными блоками. Поводом противоправных действий стало решение Сбербанка признать паспорта ДНР и ЛНР в качестве удостоверяющих личность документов.