16 Марта 2017 21:19
Петр Порошенко поручил правительству посчитать потери от блокады Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству посчитать потери от блокады Донбасса. Действия активистов по торговой изоляции региона глава государства назвал безответственными. Порошенко отметил, блокада, организованная при поддержке фракций "Батькивщина" и "Самопомощь" привела к потере предприятий в самопровозлашенных республиках, которые можно было бы использовать как плацдарм для возвращения региона под контроль Киева. Блокада Донбасса продолжается с середины января. Накануне Украина официально приостановила грузовое сообщение с непризнанными ДНР и ЛНР.
Тем временем в самом Киеве украинская "дочка" российского Сбербанка ввела новые ограничения для физических лиц на выдачу наличных. Клиенты банка могут получить в сутки не более тысячи долларов в эквиваленте. Ранее протестующие заложили вход в центральное отделение Сбербанка в Киеве бетонными блоками. Поводом противоправных действий стало решение Сбербанка признать паспорта ДНР и ЛНР в качестве удостоверяющих личность документов.