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Петр Порошенко подписал закон о введении квот на украинский язык на телевидении
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7 Июня 2017 07:11

Петр Порошенко подписал закон о введении квот на украинский язык на телевидении

Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в Twitter. Установлена обязательная доля украиноязычного контента в размере 75 процентов от общего объема. Порошенко поблагодарил представителей СМИ за инициативу о квоте. По его словам, теперь украинский язык защищен в стране.

Ранее закон об украиноязычном контенте приняла Верховная рада.

  

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