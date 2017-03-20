Первый в мире турнир по автомобильному керлингу прошел в российском Екатеринбург

20 Марта 2017 19:18

Четыре команды по 10 человек толкали небольшие машины к мишени, расписанной на катке. Двигатели и другие тяжелые части транспортных средств были удалены, чтобы сделать машины легче. Идея проведения такого турнира принадлежит менеджерам страховой компании.