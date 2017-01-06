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Первый в этом году выход в открытый космос совершат сегодня астронавты НАСА
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6 Января 2017 09:11

Первый в этом году выход в открытый космос совершат сегодня астронавты НАСА

Астронавты НАСА  Роберт Шейн Кимбро и Пегги Уитсон сегодня совершат первый  в этом году выход   в открытый космос.  Членам долговременной экспедиции МКС-50  предстоит заменить никельводородные аккумуляторы на новые литийионные батареи. Ассистировать им будут наш соотечественник  Олег Новицкий и француз Тома Песке -  оба будут находиться внутри орбитальной станции. На 13  января запланирован   еще один выход в открытый космос. Его совершат Тома Песке и Роберт Шейн Кимбро.  Они  продолжат модернизировать систему питания   орбитальной станции.

 

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