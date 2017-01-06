Первый в этом году выход в открытый космос совершат сегодня астронавты НАСА

6 Января 2017 09:11

Астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Пегги Уитсон сегодня совершат первый в этом году выход в открытый космос. Членам долговременной экспедиции МКС-50 предстоит заменить никельводородные аккумуляторы на новые литийионные батареи. Ассистировать им будут наш соотечественник Олег Новицкий и француз Тома Песке - оба будут находиться внутри орбитальной станции. На 13 января запланирован еще один выход в открытый космос. Его совершат Тома Песке и Роберт Шейн Кимбро. Они продолжат модернизировать систему питания орбитальной станции.