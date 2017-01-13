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Первый снег в этом году встретили обитатели Орегонского зоопарка
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13 Января 2017 07:09

Первый снег в этом году встретили обитатели Орегонского зоопарка

Белая медведица Нора, тюлени и морские выдры и гордость зоопарка - индийский слон Самудра - резвятся на снегу, который принесла метель.

  

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