В мире
29 Апреля 2017 15:04
Первый официальный саммит в Брюсселе пройдет без участия Британии
В Брюсселе стартовал первый официальный саммит ЕС без участия Великобритании. Ожидается, что 27 государств примут стратегию для переговоров по выходу Лондона из Евросоюза. Стороны обсудят, какие права и свободы смогут гарантировать Великобритании при сохранении общего рынка. Напомним, проект принципов для переговоров по Brexit был предложен президентом Европейского совета Дональдом Туском в конце марта, когда Британия официально уведомила Брюссель о намерении выйти из евросообщества. Переговоры о выходе Лондона из ЕС начнутся в июне после внеочередных выборов в Соединенном Королевстве.
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