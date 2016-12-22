Первую в мире дорогу из солнечных батарей открыли во Франции

23 Декабря 2016 09:06

Во Франции открыли первую в мире автодорогу с покрытием из специальных панелей с солнечными батареями. Экспериментальный участок в один километр находится в Нормандии, недалеко от города Турувр. Для того, чтобы солнечные панели не разрушались под весом транспорта, их покрыли слоем специального прозрачного пластика, который пропускает свет. До 2019 года дорога будет находиться в режиме тестирования - ежедневно по ней будут проезжать около двух тысяч автомобилей. Дорога из солнечных панелей сможет генерировать столько электроэнергии, сколько необходимо для того, чтобы обеспечить уличным освещением небольшой город.