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Первую в мире дорогу из солнечных батарей открыли во Франции
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23 Декабря 2016 09:06

Первую в мире дорогу из солнечных батарей открыли во Франции

Во Франции открыли первую в мире автодорогу с покрытием из специальных панелей с солнечными батареями. Экспериментальный участок в один километр находится в Нормандии, недалеко от города Турувр. Для того, чтобы солнечные панели не разрушались под весом транспорта, их покрыли слоем специального прозрачного пластика, который пропускает свет. До 2019 года дорога будет находиться в режиме тестирования - ежедневно по ней будут проезжать около двух тысяч автомобилей. Дорога из солнечных панелей сможет генерировать  столько электроэнергии, сколько необходимо для  того, чтобы обеспечить уличным освещением небольшой город.

 

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